В «Домодедово» периодически закрывают взлетно-посадочные полосы из-за снегопада

Московский аэропорт «Домодедово» периодически закрывает взлетно-посадочные полосы на непродолжительное время из-за сильного снегопада. В пресс-службе аэровокзала сообщили, что решение связано с необходимостью очистки снега и противогололедной обработки.

«В Московском регионе наблюдаются сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта "Домодедово" составляет 500 метров, снегопад сопровождается боковым ветром. Для обеспечения безопасности полетов взлетно-посадочные полосы периодически закрывают на непродолжительное время для очистки снега и противогололедной обработки», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Там же отметили, что улучшение погоды планируется к 22:00. При этом стало известно, что свыше 20 рейсов задержаны или отменены в трех столичных аэропортах - «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Проблемы с осуществлением рейсов по расписанию вызвал снегопад.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 19:20 по московскому времени в среду, во «Внуково» задержаны три рейса, два отменены, в «Домодедово» 13 рейсов задержаны, два тажке отменены, а в «Шереметьево» задержаны три рейса.

Кроме того, Центр организации дорожного движения в Москве начал перенастраивать светофоры для регулирования ситуации на дорогах, сложившейся из-за непогоды. Как сообщает столичный Дептранс, в городе работает 21 экипаж Дорожного патруля, которые помогают ликвидировать последствия ДТП и помогают забуксовавшим в сугробах.

«Дежурная смена ЦОДД перенастраивает светофоры. Даем более длинный зеленый для тех, кто выезжает из центра на вылетные магистрали», - говорится в сообщении Дептранса.

В ведомстве также рассказали, что городскому транспорту в сложившихся условиях отдается приоритет, а именно его скорость на выделенных полосах выше, чем у личных автомобилей на 25%. В Дептрансе уточнили, что после 20:00 движение станет более свободным.

Ранее стало известно, что снегопад в Москве вызвал 10-балльные пробки. Машины «встали» в центре столицы, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.