Тренер пловчихи Симоновой раскрыл подробности задержания в Пулково

Александр Ильин, тренер пловчихи Виталины Симоновой рассказал «Звезде» подробности своего задержания в аэропорту Пулково за отказ надеть медицинскую маску. По его словам, на стойке регистрации его якобы безосновательно принуждали надеть маску.

«Я предупредил ее (сотрудницу аэропорта - прим.ред.), что она занимается самоуправством, заставляя меня надеть маску, не ссылаясь на пункты закона. Я попросил вызвать полицию и принять заявление о самоуправстве со стороны девушки. Сотрудники спросили, почему я не надел маску. Они ссылаются на постановление губернатора - я не изучал его», - сказал Ильин.

Полицейские хотели предложить Ильину маску, но он отказался ее надевать, так как она была не запакована. После этого Ильин отказался предъявлять полицейским свой паспорт - тогда полицейские доставили его в отделение. Там в отношении Ильина был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции. Тренер также добавил, что не может носить маску, так как задыхается в ней.

«Маску я не ношу, даже на соревнованиях не носил. Я не противник этого - если будет принят закон, я пойду в поликлинику, чтобы мне дали справку, что я не могу носить маску - я в ней задыхаюсь», - дополнил тренер.

О задержании стало известно 22 ноября. Симонова опубликовала в своем Instagram видео с инцидентом. Позже пловчиха сообщила, что ей грозит обвинение за оскорбление представителя власти, а Ильин предстанет перед судом.