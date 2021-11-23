Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге

Российская спортсменка Виталина Симонова сообщила, что находится под подпиской о невыезде в Санкт-Петербурге и обязана явиться в Следственный комитет из-за того, что ей грозит обвинение в оскорблении представителя власти. Ее тренер Александр Ильин, по словам девушки, будет участвовать в судебном заседании после того, как его задержали в Пулково.

«У меня подписка о невыезде. Обвинение по 319 статье за оскорбления. У тренера - из-за маски и сопротивления. У него суд завтра. Я тоже завтра поеду в Следственный комитет», - цитирует слова Симоновой «Матч ТВ».

Ранее спортсменка опубликовала в Instagram видео с моментом задержания Ильина в аэропорту Пулково. По ее словам, тренера задержали из-за отказа надеть маску. На видео Симонова кричала и нецензурно выражалась в отношении полицейских.