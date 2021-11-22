Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково

«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску... Меня тоже хотели заломать», - написала Симонова в Instagram.

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