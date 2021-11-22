Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Момент задержания спортсменка сняла на видео и выложила в соцсети.
© Видео: Instagram, vita_simonova © Фото: Instagram, vita_simonova
Российская пловчиха Виталина Симонова опубликовала видео с моментом задержания своего тренера в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По словам спортсменки, тренер Александр Ильин отказывался надеть медицинскую маску.
«В аэропорту Пулково задержали заслуженного тренера России за то, что он отказался надевать маску... Меня тоже хотели заломать», - написала Симонова в Instagram.
Ранее в Воронеже водитель автобуса силой вывел пенсионерку, которая не надела маску. После этого компания приняла решение отстранить мужчину от работы.