Захватить штурмом: 93-летнюю пенсионерку хотят принудительно выселить из дома в Перми

В Перми пожилая женщина рискует остаться без жилья. Ей 93 года, она прошла Великую Отечественную войну, работала на победу. К счастью, у женщины есть родственники, которым небезразлична ее дальнейшая судьба.

Сейчас трехкомнатную квартиру в спальном районе Перми штурмуют десятки человек. Труженицу тыла Халиду Чуганаеву хотят отправить в дом престарелых, а жилплощадь, в которой пенсионерка проживает с дочерью, изъять. Таково решение суда, которое предоставили приставы, живым щитом встав на входе в квартиру.

Дошло до того, что на лестничной клетке завязалась драка, без пострадавших в которой не обошлось. Соседка Чуганаевых Алла Лепихина рассказала, что один человек подвергся избиениям, приставы били его электрошокером. В ходе потасовки хозяйке жилища стало плохо от стресса, и в это же время приставы опечатывали комнаты.

Новые собственники решили отсудить квартиру. Как утверждает дочь ветерана Нариса Чуганаева, эти люди оказались черными риелторами. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана. С ее слов, семья решила обменять квартиру на двухкомнатную, чтобы закрыть долги по действующей ипотеке. Нариса обратилась к специалисту, после длительной беседы сотрудник агентства недвижимости предложил женщине подписать договор и продать квартиру за 400 000 рублей.

«Мне в ФССП отвечают, что ваша квартира продана с торгов. Я поняла, что они меня обманывают, когда они повели меня в МФЦ», - поделилась дочь пенсионерки.

Адвокат потерпевших женщин Филипп Чернышов рассказал, что пенсионерку с дочерью фактически выставляют на мороз. С его слов, приставы нарушили ряд процессуальных норм, придя в квартиру без понятых и не дав воспользоваться правом судебного обжалования.

Сам представитель покупателя квартиры находится на стороне риелторов и исполнителей. За штурмом жилища он наблюдает в стороне. В службе судебных приставов утверждают, что сотрудники действовали в рамках закона, исполняя решение суда - освободить имущество, которое по документам не принадлежит Чуганаевым.

На данный момент известно, что законность сделки проверяет прокуратура Пермского края. Организованной народной дружине на время удалось отбить жилье для труженицы тыла. В созданном сообществе в соцсетях порядка тысячи пользователей по первому зову готовы вновь прийти на помощь семье.