Семьи с детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже квартиры

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, освобождающий от уплаты НДФЛ ряда доходов граждан. В частности, от налога освободили семьи с детьми при продаже квартиры. Уточняется, что родители могут не платить налог, если продают свою квартиру с целью улучшения жилищных условий.

При этом решающее значение имеет то, что приобретаемое жилье должно быть большим по площади, чем продаваемое. Как долго недвижимость находилась в собственности роли не играет, а стоимость приобретаемых квадратных метров не должна превышать 50 миллионов рублей.

«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь, не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш», - цитирует заявление Володина официальный сайт Госдумы.

По мнению Володина, для семей с детьми сумма уплачиваемого с продажи квартиры налога является существенной. Кроме того, одобренные парламентариями нормы имеют обратную силу и касаются всех сделок с недвижимостью, осуществленных с 1 января 2021 года.