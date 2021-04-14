Судебные приставы выселяют всех жителей «захваченного» монастыря на Урале

В Свердловской области правоохранительные органы совместно с судебными приставами приступили к выселению сторонников бывшего схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает на сайте Федеральной службы судебных приставов по области.

«Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря», - уточняется в сообщении.

Документ был выдан Верхнепышминским городским судом. Спецоперация на территории монастыря началась рано утром 14 апреля.

Причиной для выселения граждан стали «нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства», а также нарушения пожарной безопасности. При расселении гражданам оказывают необходимую помощь в размещении по другому адресу и предоставляется транспорт для переезда.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии коронавируса. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отстранили от церкви.