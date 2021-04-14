Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Судебные приставы выселяют всех жителей «захваченного» монастыря на Урале

Светлана Головина
05:30 14.04.2021
В Свердловской области правоохранители начали выселять сторонников бывшего схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря.
Судебные приставы выселяют всех жителей «захваченного» монастыря на Урале
© Фото: r66.fssp.gov.ru
Читайте нас на:

В Свердловской области правоохранительные органы совместно с судебными приставами приступили к выселению сторонников бывшего схимонаха Сергия из Среднеуральского женского монастыря. Об этом сообщает на сайте Федеральной службы судебных приставов по области.

«Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря», - уточняется в сообщении.

Документ был выдан Верхнепышминским городским судом. Спецоперация на территории монастыря началась рано утром 14 апреля.

Причиной для выселения граждан стали «нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства», а также нарушения пожарной безопасности. При расселении гражданам оказывают необходимую помощь в размещении по другому адресу и предоставляется транспорт для переезда.

Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре скандала после того, как стал говорить в своих проповедях недостоверные сведения о пандемии коронавируса. За эти действия он был оштрафован. Позже Сергия обвинили в захвате обители и отстранили от церкви.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:45 В стране и мире
Часть стены и крыша обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове
05:00 Армия
Видео
Наступление и маневренная оборона: кадры двухсторонних батальонных учений танкистов ЗВО
03:40 В стране и мире
Видео
Более 20 человек погибли при столкновении автобуса с бензовозом в Египте
03:00 Армия
Видео
Российская колонна доставила в Кельбаджарский район Карабаха 100 тонн гуманитарного груза
01:17 В стране и мире
В Москве задержан подозреваемый в убийстве мужчины в фитнес-клубе
Популярное
Популярное
Злоумышленники научились блокировать WhatsApp просто по номеру телефона пользователя
Видео
«Очень плохие для нас новости»: в Турции отреагировали на ограничение авиасообщения с РФ
Видео
Порочный круг: кардиолог объяснил опасную связь между лишним весом и больным сердцем
Видео
«Никто этого не повторил»: как сверхсекретная космическая пушка СССР совершила исторический выстрел в космос
Видео
Кардиолог объяснил, когда тромбоз приводит к внезапной смерти
Видео
Не только «Белое солнце пустыни»: российские космонавты назвали основные традиции перед полетом на орбиту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.