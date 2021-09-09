Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые обнаружили «затерянный мир» ледникового периода под дном Северного моря

Майя Мусиенко
16:36 09.09.2021
Благодаря новейшим технологиям исследователи смогут изучить и предсказать перемещения ледников.
Ученые обнаружили «затерянный мир» ледникового периода под дном Северного моря
© Фото: Design n Print, Pixabay
Читайте нас на:

Международная команда ученых впервые получила изображения древнего ландшафта, который давно исчез с поверхности Земли. Он скрывается глубоко под дном Северного моря. Специальное сканирование позволило обнаружить даже скрытые русла гигантских рек.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Geology. Ландшафты сформировались миллионы и тысячи лет назад под огромными ледяными щитами. Они были скрыты во время нескольких ледниковых периодов. Раньше они были частью поверхности современной Великобритании и Западной Европы.

Обнаружить и запечатлеть захватывающие пейзажи под Северным морем ученые смогли с помощью технологии трехмерного сейсмического отражения. По словам авторов исследования, эта технология по принципу действия напоминает магнитно-резонансную томографию.

Новый метод дал ученым возможность в буквальном смысле заглянуть под дно Северного моря. Они смогли получить трехмерные изображения объектов, которые расположены на глубине залегания от нескольких метров до нескольких сотен метров под морским дном. Исследователи обнаружили огромные каналы, которые, вероятно были руслами древних рек, а также туннельные долины.

«Это открытие поможет нам лучше понять продолжающееся отступление современных ледников в Антарктиде и Гренландии. Так же, как мы можем оставлять следы на песке, ледники оставляют отпечаток на участке, по которому они перемещаются», - рассказал ведущий автор исследования Джеймс Киркхэм.

Кроме того, полученные в ходе исследования сведения позволят шире оценить влияние движущейся воды на состояние и перемещение ледников. Это, в свою очередь, позволит ученым понять, как можно управлять поведением льда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:49 В стране и мире
Заложники покинули кварельское отделение «Банка Грузии»
15:21 Армия
Видео
Грохот танков и шквал снарядов: опубликованы зрелищные кадры учений ОДКБ «Рубеж-2021»
12:24 В стране и мире
Видео
В Кремле ответили на версии гибели Зиничева
12:40 В стране и мире
Видео
Погиб на Байконуре: космонавт-испытатель вспомнил о печальной судьбе единственного побывавшего на орбите «Бурана»
11:28 В стране и мире
Мама погибшей в Ногинске рассказала, что из-за взрыва люди провалились в подвал дома
Популярное
Видео
Не устоял: в Приморье при проверке школы губернатора встретил пьяный сторож и упал
Видео
Пугачева и Галкин приехали на прощание с Борисом Красновым
На Украине дачники обнаружили на участках могилы умерших от COVID-19
Вернувшийся в Россию Губин рассказал о нескончаемых болях
Мясников назвал овощ, считающийся царем здорового питания
Собянин оценил возможность объединения Москвы и Подмосковья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.