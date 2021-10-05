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Антарктида пережила самую холодную зиму в истории наблюдений

Светлана Иванова
17:59 05.10.2021
Ученые связали похолодание в регионе с полярным вихрем в атмосфере.
Антарктида пережила самую холодную зиму в истории наблюдений
© Фото: Michelle Raponi, Pixabay
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Средняя температура воздуха в Антарктиде минувшей зимой (с апреля по сентябрь) составила минус 61 градус Цельсия, таким образом, сезон стал самым холодным на Южном полюсе с начала ведения регулярных записей. Об этом сообщает Live Science.

При этом показатели оказались ниже средних значений на 2,5 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году, тогда средняя температура составила минус 60,7 градуса Цельсия.

Ученые связали похолодание в регионе с полярным вихрем в атмосфере. Из-за сильных ветров холодный воздух над Антарктидой удерживался долгое время.

В отдельные дни температура падала до минус 98 градусов, при этом морозы увеличили площадь морского льда в Антарктиде до пятой величины за всю историю. Однако в сентябре он начал быстро таять, сократившись до рекордно низкого уровня.

Ученые добавили, что холодная зима на Южном полюсе не смягчает серьезных последствий глобального потепления, потому что климат в регионе быстро изменяется.

История метеорологических наблюдений в Антарктиде началась в 1957 году. 

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