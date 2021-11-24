Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи объяснили, как определить высокий холестерин по ногам

Светлана Иванова
15:38 24.11.2021
Дискомфорт в ногах может указывать на повышение уровня холестерина в организме.
Врачи объяснили, как определить высокий холестерин по ногам
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Чувство онемения и покалывания, боли в ногах и судороги, появление незаживающих язв на голенях и ступнях, изменение цвета кожи на голенях, ступнях или пальцах ног могут указывать на повышение уровня холестерина. Об этом предупредили специалисты Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава.

Медики объяснили связь между дискомфортом в ногах и уровнем холестерина в организме. Так, повышение количества соединения в крови становится причиной образования бляшек на стенках сосудов. Они, в свою очередь, сужаются или даже закупориваются, в результате кровь поступает к конечностям в недостаточном объеме, говорится в материале в Daily Express.

При появлении подобных признаков необходимо отправиться к врачу за установлением причины. Холестерин, который сам по себе не вреден и даже нужен организму, при повышении увеличивает риски тромбоза, инфаркта, инсульта и других осложнений. Снизить показатели поможет правильное питание, адекватная физическая нагрузка и отказ от алкоголя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:28 Армия
Видео
Путин заявил, что в ВС РФ проведена вакцинация и ревакцинация
15:40 В стране и мире
Видео
Голикова сообщила о регистрации детской вакцины от COVID-19 в РФ
15:38 В стране и мире
Врачи объяснили, как определить высокий холестерин по ногам
15:11 В стране и мире
В Госдуме приняли закон о применении средств сдерживания к авиадебоширам
15:01 В стране и мире
Видео
В Общественной палате оценили идею создания реестра токсичного контента
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.