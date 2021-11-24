Врачи объяснили, как определить высокий холестерин по ногам

Чувство онемения и покалывания, боли в ногах и судороги, появление незаживающих язв на голенях и ступнях, изменение цвета кожи на голенях, ступнях или пальцах ног могут указывать на повышение уровня холестерина. Об этом предупредили специалисты Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава.

Медики объяснили связь между дискомфортом в ногах и уровнем холестерина в организме. Так, повышение количества соединения в крови становится причиной образования бляшек на стенках сосудов. Они, в свою очередь, сужаются или даже закупориваются, в результате кровь поступает к конечностям в недостаточном объеме, говорится в материале в Daily Express.

При появлении подобных признаков необходимо отправиться к врачу за установлением причины. Холестерин, который сам по себе не вреден и даже нужен организму, при повышении увеличивает риски тромбоза, инфаркта, инсульта и других осложнений. Снизить показатели поможет правильное питание, адекватная физическая нагрузка и отказ от алкоголя.