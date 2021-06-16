Врачи рассказали, как по глазам определить высокий уровень холестерина

Повышение уровня так называемого «плохого» холестерина в крови, или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), является одним из основных провоцирующих факторов нарушения кровоснабжение органов. ЛПНП образуют атеросклеротические бляшки, из-за которых сужается просвет сосудов.

Медики напоминают, что к повышению холестерина приводит, в первую очередь, неправильный образ жизни человека, и своевременное изменение привычек является главным способом предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Британское издание Express напоминает, что иногда на рост этого показателя в крови указывают специфические симптомы. К таким признакам можно отнести некоторые «глазные» проявления.

Так, синеватая дуга или кольцо вокруг радужки глаза Arcus senilis является признаком повышенного холестерина. Чаще всего явление развивается у пожилых людей, однако в случае очень высокого уровня холестерина и триглицеридов Arcus senilis может возникнуть и у молодых людей.

Еще одним признаком высокого уровня холестерина являются бляшки Холленхорста, когда холестерин высвобождается и перемещается как эмбол в кровотоке, вызывая закупорку кровеносных сосудов, указывают журналисты со ссылкой на специалистов College of Optometry.

Еще одним настораживающим «глазным» признаком являются небольшие шишки вокруг уголков век, или ксантелазмы, которые представляют собой скопление желтоватых холестериновых отложений под кожей вокруг глаз, добавляют журналисты, опираясь на данные ресурса Medical News Today. В ряде случаев ксантелазмы могут указывать на рост «плохого» холестерина в крови, однако иногда образуются даже при нормальном уровне этого вещества.