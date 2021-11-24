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Борис Галкин описал сложный характер Нины Руслановой

Светлана Иванова
13:08 24.11.2021
Актер признал, что у Руслановой был сложный характер, однако подчеркнул, что такие таланты по-другому не даются. Галкин предположил, что личность актрисы сформировалась под влиянием превратностей судьбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заслуженный артист России Борис Галкин посетил прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой. Актер выразил уверенность, что память об актрисе будет жить всегда. Как указал Галкин в беседе со «Звездой», в своей профессии Русланова была путеводителем.

«Она заняла огромную часть моего сердца, я убежден, что память о ней будет жить всегда. Она сделала очень многое и в кино, и в театре и воспитала и свою публику и передала любовь к русской женщине. В чем-то она была путеводитель, указывала, какие черты характера должны быть в человеке», - сказал артист.

Актер признал, что у Руслановой был сложный характер, однако подчеркнул, что такие таланты по-другому не даются. Галкин предположил, что личность актрисы сформировалась под влиянием превратностей судьбы.

«И в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Это свойство характера, и тоже, видимо, он воспитывается в непростых условиях. Жила и воспитывалась от одного приюта к другому, там просто понимаешь цену жизни, понимаешь цену дружбе, познаешь, что такое предательство, что такое лукавство, что такое ложь, она не терпела какой-то там двуликости, ханжество ненавидела совершенно», - пояснил артист.

По его словам, сложность характера Руслановой заключалась в требовательности к себе и окружающим.

«Если ты ленился или делал через пень-колоду, конечно, она "врубала" по полной. И правильно делала. Она - пример высочайшей компетентности. И профессиональной, и гражданской», - подчеркнул Галкин.

Нина Русланова умерла в Москве в воскресенье, 21 ноября, после тяжелой и продолжительной болезни. Актрисе было 75 лет. В фильмографии народной артистки более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин» и другие. 

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