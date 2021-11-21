«Истинно народная актриса»: Басилашвили о творчестве Руслановой

Народный артист СССР Олег Басилашвили поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой.

Напомним, знаменитая артистка умерла в Москве после продолжительной болезни. О трагедии сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Facebook. Нине Руслановой было 75 лет.

«Я ее очень любил. Замечательная актриса, истинно народная, прославившаяся во многих киноролях. Я с ней работал несколько фильмов. И ощущение свободы, счастья, когда я был с ней в одном кадре, меня не покидало никогда. Мне очень жаль и горько, что ее больше нет с нами», - отметил артист.

Нина Русланова прославилась ролями в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня».

Русланова была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Участвовала в озвучивании нескольких мультипликационных фильмов.