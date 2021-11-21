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Умерла Народная артистка РФ Нина Русланова

Ян Брацкий
21:55 21.11.2021
Нина Русланова умерла на 76-ом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Умерла Народная артистка РФ Нина Русланова
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Москве умерла Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова. О трагедии сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Facebook. Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием - умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему», - поделился он в публикации.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После окончания в 1960 году строительного училища, она поступила в Харьковский театральный институт, а спустя еще два года уехала в Москву - поступать в знаменитое Щукинское училище.

В фильмографии актрисы более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.

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