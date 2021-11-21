Умерла Народная артистка РФ Нина Русланова

В Москве умерла Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова. О трагедии сообщил актер Станислав Садальский на своей странице в Facebook. Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет.

«Валерия Гущина, директор Гильдии актеров кино России, позвонила со страшным известием - умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка. Друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и не к чему», - поделился он в публикации.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. После окончания в 1960 году строительного училища, она поступила в Харьковский театральный институт, а спустя еще два года уехала в Москву - поступать в знаменитое Щукинское училище.

В фильмографии актрисы более сотни кинофильмов, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин» и другие.