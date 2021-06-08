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На пункте базирования Каспий смогут дислоцироваться полсотни кораблей и судов

Тимур Шерзад
14:20 08.06.2021
Проинспектировать ход строительных работ для Каспийской флотилии приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он обратил внимание не только на бухты и причальные приспособления, но и на социальные условия для военных.
На пункте базирования Каспий смогут дислоцироваться полсотни кораблей и судов
© Фото: Минобороны России
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Полсотни боевых кораблей и судов обеспечения сможет базироваться в пункте базирования Каспий в городе Каспийске. 

Там продолжается возведение новых сооружений и реконструкция старых. В  число строящегося входят причалы бухт Каспийская и Чаданская, а также защитные гидротехнические сооружения, защищающие бухты от бурь и штормов. Когда работы будут завершены, на пункте базирования Каспий сможет дислоцироваться 50 кораблей и судов. 

Также работы ведутся в Махачкале - выполнено берегоукрепление, построены основания под два плавпричала, обустроены инженерные сети, монтаж отборных и швартовых устройств. Когда работы будут завершены, там сможет базироваться до 30 кораблей и судов. 

Сегодня в Махачкалу и Каспийск с инспекционными целями приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он обратил внимание не только на причалы и бухты, но и на социальную инфраструктуру для военных. В этом году, к примеру, заселен жилой комплекс на 528 квартир - рядом функционирует детсад, скоро откроются магазины и банк. К сентябрю 2022 года должна заработать и школа на 1200 детей. 

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