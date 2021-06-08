На пункте базирования Каспий смогут дислоцироваться полсотни кораблей и судов

Полсотни боевых кораблей и судов обеспечения сможет базироваться в пункте базирования Каспий в городе Каспийске.

Там продолжается возведение новых сооружений и реконструкция старых. В число строящегося входят причалы бухт Каспийская и Чаданская, а также защитные гидротехнические сооружения, защищающие бухты от бурь и штормов. Когда работы будут завершены, на пункте базирования Каспий сможет дислоцироваться 50 кораблей и судов.

Также работы ведутся в Махачкале - выполнено берегоукрепление, построены основания под два плавпричала, обустроены инженерные сети, монтаж отборных и швартовых устройств. Когда работы будут завершены, там сможет базироваться до 30 кораблей и судов.

Сегодня в Махачкалу и Каспийск с инспекционными целями приехал министр обороны Сергей Шойгу. Он обратил внимание не только на причалы и бухты, но и на социальную инфраструктуру для военных. В этом году, к примеру, заселен жилой комплекс на 528 квартир - рядом функционирует детсад, скоро откроются магазины и банк. К сентябрю 2022 года должна заработать и школа на 1200 детей.