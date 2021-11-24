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Доктор Мясников назвал убивающий щитовидку препарат

Светлана Иванова
13:37 24.11.2021
Речь идет о лекарстве, которое назначается против мерцательной аритмии.
Доктор Мясников назвал убивающий щитовидку препарат
© Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал препарат, который представляет опасность для щитовидной железы. По словам доктора, речь идет о лекарстве под названием «Амиодарон», который назначают против мерцательной аритмии.

Специалист подчеркнул, что препарат является одним из наиболее эффективных для лечения заболевания, он прекрасно снимает аритмию, но имеет существенный недостаток.

«Чем оно (лекарство. - Прим. ред.) плохо? Оно убивает щитовидную железу», - указал Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам врача, из-за лекарственного средства, которое на 37% состоит из йода, в организме резко повышается количество этого элемента.

Избыток йода, в свою очередь, является одним из факторов риска для любого воспаления щитовидной железы.

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