В стране и мире Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе Кира Карон Он посоветовал при простуде или гриппе пить куриный бульон, богатый цинком и магнием. © Фото: J.M. Guyon, CandyBox, Globallookpress Читайте нас на: Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт нельзя употреблять при гриппе и простуде. Он подчеркнул, что во время заболевания запрещено пить алкоголь.



При простуде или гриппе, по словам врача, рекомендуется куриный бульон, богатый цинком и магнием. Помимо бульона, Мясников рекомендует теплые напитки, например, клюквенный сок или чай с медом.



Помимо этого, эксперт добавил, что не стоит принимать «лошадиные» дозы витамина C, потому что, вопреки популярному мнению, он не ускоряет выздоровление, рассказал врач в эфире канала «Россия-1».



Ранее Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты. Употребление некоторых продуктов стоит ограничить во время приема антиагрегантов (препаратов, разжижающих кровь). Речь идет о зеленой фасоли, брокколи, шпинате и другой зелени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика