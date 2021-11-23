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Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе

Кира Карон
10:30 23.11.2021
Он посоветовал при простуде или гриппе пить куриный бульон, богатый цинком и магнием.
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
© Фото: J.M. Guyon, CandyBox, Globallookpress
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой продукт нельзя употреблять при гриппе и простуде. Он подчеркнул, что во время заболевания запрещено пить алкоголь.

При простуде или гриппе, по словам врача, рекомендуется куриный бульон, богатый цинком и магнием. Помимо бульона, Мясников рекомендует теплые напитки, например, клюквенный сок или чай с медом.

Помимо этого, эксперт добавил, что не стоит принимать «лошадиные» дозы витамина C, потому что, вопреки популярному мнению, он не ускоряет выздоровление, рассказал врач в эфире канала «Россия-1».

Ранее Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты. Употребление некоторых продуктов стоит ограничить во время приема антиагрегантов (препаратов, разжижающих кровь). Речь идет о зеленой фасоли, брокколи, шпинате и другой зелени.

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