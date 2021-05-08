Назван главный признак проблем с щитовидкой

Заболевания щитовидной железы не всегда проявляются ярко, поэтому зачастую остаются необнаруженными. Однако существует явный того, что у человека есть проблемы с этим важным органом. Специалист Медицинского центра Джона Хопкинса Джейдип Трипати назвал его.

«Главный индикатор проблем с щитовидной железой – опухшая шея. Увеличение железы называется зобом...Возникшая припухлость в области гортани часто сопровождается стеснением в горле, охриплостью и головокружением, реже – кашлем, затрудненным глотанием и дыханием», — заявил медик интернет-порталу bestlifeonline.com.

Как отметил доктор, возникновение такого явления редко говорит об онкологических заболеваниях, однако, несмотря на это, важно обратиться к врачу, чтобы исключить риск развития рака.

Ранее диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagtram назвала полезный для сердца и щитовидки продукт. Она отметила, что у людей, в рационе которых регулярно присутствуют Омега-3, намного реже обнаруживаются депрессия или проблемы с кожей.