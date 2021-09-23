Диетолог назвала способы избавиться от сильной тяги к сладкому

Диетолог Минздрава Краснодарского края Лейла Кадырова рассказала, каким образом можно побороть сильную тягу к сладостям. По словам эксперта, такая страсть к сладкому может появиться из-за несбалансированного питания.

«В рационе человека с повышенной тягой к сладкому обычно не хватает сложных углеводов. Их организм пытается компенсировать дефицит глюкозы и крахмала за счет сладостей, чтобы быстро получить энергию», - сказала она в беседе с изданием «Ридус».

Диетолог посоветовала при возникновении непреодолимого желания употребить маленький кусок шоколада или торта. При этом, обратила внимание Кадырова, делать это нужно осознанно, ни в коем случае не отвлекаясь на просмотр телевизора или телефонный разговор.

Кроме того, эксперт порекомендовала попробовать отказаться от сладкого в пользу менее калорийных кураги или изюма. В то же время, предупредила она, если тяга к сладкому становится реальной проблемой, необходимо обратиться к специалисту.

Ранее эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала безопасную для организма норму потребления сладкого в день. Врач подчеркнула, что при употреблении сладкого количество калорий из таких продуктов не должно превышать 10% от общей калорийности рациона.