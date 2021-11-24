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Врачи назвали новые симптомы COVID-19 у детей

Светлана Иванова
10:12 24.11.2021
Сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, не поддающаяся действию жаропонижающих средств повышенная температура встречаются у детей в Курганской области, сообщили медики региона.
Врачи назвали новые симптомы COVID-19 у детей
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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У российских детей на фоне коронавируса появляются сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. С подобными случаями столкнулись в Курганской области. Об этом сообщили заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова, пишет портал Ura.ru.

«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки», - указала Ларионова.

Она добавила, что встречаются случаи повышения температуры, которая не подается действию жаропонижающих средств. Кроме того, нередко течение COVID-19 у детей похоже на гастроэнтериты, когда заболевание сопровождает боль в животе и жидкий стул.

«Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», - отметила доктор.

Врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас много детей болеет коронавирусом, причем встречаются те, кого помещают на ИВЛ. По словам специалиста, у ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями — либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация.

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