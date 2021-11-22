Гинцбург рассказал, когда начнется исследование вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о готовности подать документы на исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Кроме того, он же упомянул, что антитела к коронавирусу у подростков в возрасте 12-17 лет после вакцинации вырабатываются лучше, чем у взрослых.

«Уже некоторое время пакет документов, подтверждающий эффективность и безопасность определенного варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет находится в министерстве здравоохранения, мы ждем соответственно одобрение. Это позволит нам подать следующий готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата "Спутника V" разведенного в определенное количество раз для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет», - заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург уточнил, что препарат будет использоваться в гражданском обороте как только институт получит одобрение на исследования, проведенные среди детей возрастной категории от 12 до 17 лет. По словам микробиолога, вакцина будет применяться «с полного согласия не только ребенка, но и его родителей». Помимо этого, глава Центра им. Гамалеи сообщил, что среди побочных эффектов от вакцинации для подростков наблюдался только подъем температуры тела до 37,4 градуса.

«Среди побочных эффектов были совершенно незначительные, связанные с небольшим поднятием температуры на следующий день после вакцинации. Максимальный подъем температуры составлял 37,4. Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было выявлено», - отметил Гинцбург.

Помимо вопроса подростковой вакцинации от COVID-19 Гинцбург затронул тему использования назального препарата от коронавируса. По словам микробиолога, дополнительно привитый назальной вакциной гражданин будет обладать более сильной защитой от проникновения инфекции в организм.

«Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, у таких людей, по всей видимости, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», - рассказал специалист.

Пандемия COVID-19 завершится, когда уровень антител в организме достигнет 70-75% у всего населения, говорит Гинцбург. В связи с этим, по его словам, темпы вакцинации нужно увеличить в три-четыре раза.

Ранее глава Центра им. Гамалеи оценил идею переждать пандемию COVID-19 за счет вакцинации других. С его слов, непривитым крайне опасно контактировать с внешним миром из-за высокого риска заражения.