«Антитела не защищают от заболевания»: врач призвал переболевших COVID-19 сделать прививку

Наличие антител к коронавирусу не может гарантировать, что человек не заразится данной инфекцией, однако, если отталкиваться от наблюдения врачей, можно сделать вывод, что болезнь, скорее всего, будет протекать в легкой форме. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Анатольевич Осипов.

«Мы работаем с COVID-19 с января 2020 года. Тогда уже были первые пациенты. По нашим наблюдениям, по пациентам, которые имеют высокий уровень антител, они не болеют тяжело... Антитела выполняют защитную роль в организме, но они в любом случае полностью не защищают от заболевания. И можно уговорить, когда есть человек с определенным титром антител, можно тоже заболеть, но болезнь будет протекать в более легкой форме», - сообщил специалист.

Врач рассказал, что в его практике встречались люди, которые «вообще не болеют коронавирусом». По его мнению, это может быть связано с «индивидуальным иммунитетом». Также, утверждает медик, бывают пациенты, которые приходят сдать кровь «для себя» и выясняют, что у них есть антитела. Из этого можно сделать вывод, что болезнь у них протекала либо бессимптомно, либо проявлялась незначительно.

Осипов подчеркнул, что он является сторонником вакцинации и посоветовал прививаться от коронавируса даже тем людям, у которых есть антитела к инфекции.

«Я сторонник вакцинации. Если у вас имеется определенный титр антител, то дополнительная вакцинация увеличит титр антител и увеличит защитные силы организма. Мы знаем, что вирус мутирует, поэтому вакцину нужно делать каждые полгода», - объяснил он.

Эксперт добавил, что в последнее время коронавирус сильно изменился, стал более агрессивным. Заболевает и тяжело переносит болезнь, по его словам, даже молодежь.

«Заболевание стало протекать и с кишечным синдромом: рвота, диарея. Это еще сильнее ухудшает заболевание. Потеря вкуса и обоняния - это не обязательно. Вот такая ситуация. И болеют дети, дети раннего возраста, болеют тяжело. И стали болеть беременные», - предупредил медик.

Андрей Осипов рассказал и об одной положительной тенденции: стали чаще вакцинироваться пожилые люди. Он уточнил, что вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, однако отметил, что у привитых людей болезнь почти всегда протекает в легкой форме.

«По нашим данным, у нас 1,5-2 % госпитализируются привитые, болеют не в тяжелой форме, никому из них ИВЛ не потребовалась», - поделился информацией главврач.

Специалист также прокомментировал версию о том, что герпес является антагонистом COVID-19, из-за чего те, у кого есть вирус герпеса, якобы меньше болеют коронавирусом, а если и заражаются, то переносят его в легкой форме. Так, по его словам, существует и прямо противоположная точка зрения. В то же время, исходя из личной практики, Осипов заявил, что не отмечал «у кого-то из наших пациентов, а мы их пролечили более 10 тысяч, что у них была сопутствующая герпетическая инфекция».