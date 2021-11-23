Гинцбург заявил, что особых прорывов в исследовании COVID-19 в мире нет

В мире нет особых прорывов в исследовании коронавируса. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто. Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие», - цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее он сообщил, что в случае необходимости в РФ возможно быстро наладить выпуск модифицированной под штамм «дельта» вакцины «Спутник V», а ее внедрение не будет тяжелым. Также первый в России регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых. Режим будет действовать с 22 ноября по 5 декабря в четырех муниципалитетах Югры.