СМИ: актрису Светличную госпитализировали в психиатрическую лечебницу
Врачи, к которым обратилась артистка из-за проблем с сердцем, выявили странности в ее поведении.
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Актриса Светлана Светличная была госпитализирована в психиатрическую клинику. Предположительно, это произошло из-за поражения сосудов головного мозга.
Как сообщает Telegram-канал «112», актриса была доставлена в больницу из-за проблем с сердцем. Во время лечения врачи выявили странности в поведении артистки и приняли решение направить ее в психиатрическое учреждение.
В октябре Светличная исчезла из дома на несколько дней. Актриса Людмила Поргина связывает исчезновение с ее одиночеством и возможными проблемами с психическим здоровьем.