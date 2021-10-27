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«Сыночек - предатель»: Поргина о возможных причинах исчезновения Светличной

Елизавета Потейчук
18:08 27.10.2021
Людмила Поргина связывает исчезновение Светланы Светличной с ее одиночеством и возможными проблемами с психическим здоровьем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Актриса Людмила Поргина в беседе со «Звездой» рассказала о возможных причинах исчезновения актрисы Светланы Светличной. По ее словам, исчезновение женщины может быть связано с тем, что Светличная - одинокий человек, который, вероятно, страдает нарушениями в работе головного мозга.

«Во-первых, я хочу сказать, что она глубоко одинокий человек. Сыночек, который якобы следит за ней, совершенно полностью предатель, потому что человека в 80-летнем возрасте перевозить в однокомнатную квартиру на 15-й этаж в новый район, где она практически не ориентируется. Потом, никто не знает, есть ли у нее какие-то отклонения в головном мозге», - заявила Поргина.

Со слов Поргиной, жена сына Светличной утверждает, что актриса уже давно больна, хотя внучка Светличной говорит об обратном. При этом, говорит Поргина, Светличная, по сути, не нужна никому в семье, так как о ней никто не заботится.

«Никто о ней не заботится, о чем вы говорите? Кто ей приносит еду? Кто ей покупает продукты? Кто ей готовит? Вообще, кто заботится о ней? Впечатление, что о ней никто не думает, никто не заботится, она брошенный человек совершенно», - утверждает Поргина.

Поргина отметила, что по жизни Светличная была неспокойной женщиной. Актриса рассказала, что Светличная могла быть резкой по отношению к друзьям и близким. На основании этого Людмила Поргина считает, что такая агрессия может быть и проявлением возможного заболевания актрисы.

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, что происходило со Светланой Светличной после съемок ток-шоу. Со слов Шпагина, у него сложилось впечатление, что у артистки имеются серьезные проблемы с психическим здоровьем.

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