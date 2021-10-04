Защита основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Защита основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был ранее арестован на два месяца по подозрению в госизмене, обжаловала решение суда.

«Поступила апелляционная жалоба от его адвоката. Судебное заседание в Мосгорсуде будет назначено позднее», - рассказали в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, передает ТАСС.

Напомним, в среду, 29 сентября, в Москве арестовали Илью Сачкова, основателя компании, которая признана одним из мировых лидеров в области кибербезопасности. Главу Group-IB подозревают в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам Сачков не признает свою вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам.



Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что Сачков был отправлен в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Отмечалось, что там бизнесмен будет содержаться до решения суда относительно продления его содержания под стражей.