Истребители Су-35 уничтожили дроны и отточили маневренный бой в небе над Карелией

Истребители Су-35 взлетали с аэродрома базирования. Уже в небе экипажи должны были уничтожить в том числе дроны условного противника.

На больших, малых и предельно малых высотах экипажи оттачивали самые сложные элементы маневренного боя.

Особое внимание уделили взаимодействию с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Также в ходе тренировок отработали пилотирование по заданному маршруту.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-35С сопровождал два китайских стратегических бомбардировщика «Хун-6К» во время совместного авиапатруля над Японским и Восточно-Китайским морями.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения.

Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих