Россия поставит заказчикам около ста военных вертолетов в 2021 году

Россия поставила заказчикам около сотни военных вертолетов в 2021 году. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Все, что мы загрузили в план, на наш взгляд, будет выполнено. Это порядка 180-185 вертолетов в этом году. Все эти вертолеты законтрактованы», - сказал Богинский в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в случае с военными вертолетами соотношение экспорта с поставками по гособоронзаказу составляет примерно 60% на 40%.

В гражданской вертолетной авиации, по словам Богинского, пока что превалирует внутренний рынок - в частности, 33 вертолета поставлено Национальной службе санитарной авиации.

Стоит отметить, что всего за последние пять лет «Вертолетами России» было поставлено на внутренние и внешние рынки 865 гражданских и военных вертолетов - это второй результат в мире.

Также Богинский сообщил, что вертолет «Ансат-М» станет легче базовой машины на 200 килограммов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров