Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ: россиян в попавшем в аварию автобусе в Болгарии не было

Валентина Пескова
12:29 23.11.2021
Туристический автобус с путешественниками из Македонии, следовавший в Стамбул, загорелся после ДТП, в результате чего почти все пассажиры погибли.
Посольство РФ: россиян в попавшем в аварию автобусе в Болгарии не было
© Фото: bulgaria.mid.ru
Читайте нас на:

В посольстве России в Болгарии подтвердили, что граждан РФ в пострадавшем туристическом автобусе с многочисленными погибшими, - не было, сообщает ТАСС.

Среди погибших путешественников - только граждане Северной Македонии, у некоторых из которых имелись двойные подданства - гражданства Сербии и Бельгии.

Как сообщил премьер Северной Македонии Зоран Заев, тела погибших людей, которые не могли выбраться из автобуса, так как его двери оказались заблокированы, обгорели до неузнаваемости.

Напомним, власти Болгарии рассматривают три возможные причины, повлекшие за собою аварию - мокрое дорожное покрытие, техническую неисправность автобуса  и человеческую ошибку. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он шокирован «ужасной аварией» в Болгарии, в которой погибли 45 человек, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:37 В стране и мире
Минздрав РФ подготовил проект новой процедуры получения медсправок для водителей
11:09 В стране и мире
Названы три версии ДТП с десятками Болгарии
10:30 В стране и мире
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
08:59 В стране и мире
Видео
В Татарске 48 человек отравились в суше-кафе
09:56 В стране и мире
Специалисты рассказали о хакерских атаках из КНДР на российских ученых
Популярное
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Прокуратура проверит информацию об умышленной порче трупов в одном из моргов Тольятти
В США 12 детей попали в больницы после наезда авто на рождественский парад
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Видео
Путин ревакцинировался «Спутником Лайт»
Шеф-повар объяснил, как отличить сыр с пальмовым маслом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.