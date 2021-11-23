Посольство РФ: россиян в попавшем в аварию автобусе в Болгарии не было

В посольстве России в Болгарии подтвердили, что граждан РФ в пострадавшем туристическом автобусе с многочисленными погибшими, - не было, сообщает ТАСС.

Среди погибших путешественников - только граждане Северной Македонии, у некоторых из которых имелись двойные подданства - гражданства Сербии и Бельгии.

Как сообщил премьер Северной Македонии Зоран Заев, тела погибших людей, которые не могли выбраться из автобуса, так как его двери оказались заблокированы, обгорели до неузнаваемости.

Напомним, власти Болгарии рассматривают три возможные причины, повлекшие за собою аварию - мокрое дорожное покрытие, техническую неисправность автобуса и человеческую ошибку. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что он шокирован «ужасной аварией» в Болгарии, в которой погибли 45 человек, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.