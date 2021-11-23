Названы три версии ДТП с десятками Болгарии

Правоохранительные органы и официальные власти Болгарии назвали три возможные версии серьезного ДТП с пассажирским автобусом, в результате которой погибли 46 человек.

В качестве основных причин происшествия рассматривают мокрую дорогу, техническую неисправность или заснувшего за рулем водителя. Следователи также допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.

Авария с многочисленными жертвами произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма». Следовавший в Стамбул пассажирский автобус с туристами из Македонии после ДТП загорелся и находившиеся в нем люди оказались заблокированными в салоне.

Водитель туристического автобуса, гражданин Македонии, также погиб в результате автокатастрофы. Всего жертвами происшествия стали 46 человек, спастись смогли только семеро туристов.