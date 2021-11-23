В Болгарии жертвы ДТП с автобусом будут идентифицированы по ДНК

Жертв ДТП в Болгарии с туристическим автобусом из Северной Македонии будут идентифицировать по ДНК. Об этом заявил директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов.

«Расследование аварии с участием автобуса находится на очень ранней стадии», - заявил Сарафов.

Он отметил, что следственные органы Болгарии в качестве основных версий причины аварии рассматривают техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку, пишет fakti.bg.

Авария с многочисленными жертвами произошла на 31-м километре автомагистрали «Струма». Следовавший в Стамбул пассажирский автобус с туристами из Македонии после ДТП загорелся и находившиеся в нем люди оказались заблокированными в салоне.

Водитель туристического автобуса, гражданин Македонии, также погиб в результате автокатастрофы. Всего жертвами происшествия стали 45 человек, спастись смогли только семеро туристов.