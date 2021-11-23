Киеву одобрили предоставление кредитного транша в $700 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Киеву кредитного транша в размере 700 миллионов долларов, сообщает пресс-служба фонда. Также указано, что решение было принято в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай, который рассчитан на 18 месяцев.

«Исполнительный совет завершил первый обзор экономических показателей Украины в рамках 18-месячного механизма стенд-бай, который был утвержден 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет (украинским - прим. ред.) властям получить сумму, эквивалентную примерно 699 млн долларов, в результате чего общий объем выплат в рамках текущего механизма стенд-бай составит около 2,8 млрд долларов», - цитирует ТАСС пресс-службу МВФ.

Ранее ВС Украины в первый раз использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства в боевых действиях на территории Донбасса. Позже МИД РФ анонсировали обсуждение Украины на возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена.