На Украине заявили о применении Javelin в Донбассе

ВСУ в первый раз использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства в боевых действиях на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, американская военная техника в сочетании с использованными ранее турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar должны будут оказаться значимым психологическим фактором, сдерживающим силы ДНР и ЛНР. В этой ситуации, согласно Буданову, Киеву требуется помощь США.

Как сообщает издание Military Times, Украина также просила о помощи американской стороны в других областях в рамках компетенции вооруженных сил. В частности, как отмтеил Буданов, Киев запросил дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.