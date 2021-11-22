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На Украине заявили о применении Javelin в Донбассе

Анна Берестовая
05:38 22.11.2021
На Украине заявили о первом использовании Javelin в Донбассе.
На Украине заявили о применении Javelin в Донбассе
© Фото: Str, globallookpress
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ВСУ в первый раз использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin американского производства в боевых действиях на территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам главы ГУР, американская военная техника в сочетании с использованными ранее турецкими беспилотными летательными аппаратами Bayraktar должны будут оказаться значимым психологическим фактором, сдерживающим силы ДНР и ЛНР. В этой ситуации, согласно Буданову, Киеву требуется помощь США.

Как сообщает издание Military Times, Украина также просила о помощи американской стороны в других областях в рамках компетенции вооруженных сил. В частности, как отмтеил Буданов, Киев запросил дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.

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