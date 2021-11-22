В России выявлено 35 681 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России установлены 35 681 новых пациентов с диагнозом коронавирус. Случаи заражения выявлены в 85 регионах страны.

Наибольшее количество заражений отмечено в Москве - 2786 человек. Далее следует Санкт-Петербург - 2215 человек. На третьем месте по количеству новых зараженных Московская область - 1784 человека. Далее по убывающей следуют Самарская область, Краснодар, Крым, Нижегородская область, отмечено в сообщении оперативного штаба.

В 6,5% случаев новых заражений у пациентов не были отмечены случаи клинических проявлений болезни. Согласно статистике, за истекшие 24 часа в России к числу выздоровевших присоединились еще 28 713 человек.

Всего с начала эпидемии в РФ было зафиксировано 9 366 839 случаев коронавируса во всех регионах государства. Из них выздоровели - 8 053 643 человека.