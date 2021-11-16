СК не нашел доказательств жестокого обращения в доме престарелых в Мытищах

В настоящий момент следователи не нашли свидетельств жестокого обращения с постояльцами дома престарелых в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«Установлены и опрошены постояльцы, изображенные на видео. Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Также опрошено 15 других постояльцев, которые пояснили, что каких-либо противоправных действий со стороны работников в отношении них не совершалось», – отметила представитель ведомства.

Она также добавила, что врач-травматолог не обнаружил видимых телесных повреждений у пенсионерок.

Сейчас СК продолжает проверку, а также ищет бывшую сотрудницу пансионата, которая сняла и опубликовала видео с привязанной к кровати женщиной. На сайте ведомства также сообщается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что СК инициировал проверку по факту информации в СМИ об издевательствах над постояльцами частного дома престарелых в Мытищах. 15 октября туда с выездной проверкой отправились сотрудники городской прокуратуры и других надзорных и правоохранительных органов.