Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В прокуратуре проверили информацию об издевательствах над стариками в Мытищах

Ян Брацкий
22:49 15.11.2021
В ходе проверки частного пансионата выявлены многочисленные нарушения, подготовлено исковое заявление о приостановке его деятельности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Следственный комитет инициировал проверку по факту информации в СМИ об издевательствах над постояльцами частного дома престарелых в Мытищах Московской области. Сегодня туда с выездной проверкой отправились сотрудники городской прокуратуры и других надзорных и правоохранительных органов.

«Установлено, что в частном жилом доме оказываются услуги по круглосуточному пребыванию пожилых граждан. Не менее 20 человек там находятся. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В связи с размещением в СМИ информации о побоях, материалы направлены в МВД для проверки», - сообщил «Звезде» заместитель мытищинского городского прокурора Дмитрий Точилкин.

На момент проверки постояльцы спали. Одна из пенсионерок подтвердила, что персонал связывал ее, но не смогла вспомнить когда это точно происходило и почему.

© ТРК "Звезда"

В связи с выявленными многочисленными нарушениями законодательства, городская прокуратура подготовит исковое заявление о приостановке деятельности частного пансионата, добавил представитель прокуратуры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
21:37 В стране и мире
Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса
21:25 Спорт
Оглушительная тишина: сборная РФ опубликовала кадры из раздевалки после поражения от Хорватии
20:31 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.