В прокуратуре проверили информацию об издевательствах над стариками в Мытищах

Следственный комитет инициировал проверку по факту информации в СМИ об издевательствах над постояльцами частного дома престарелых в Мытищах Московской области. Сегодня туда с выездной проверкой отправились сотрудники городской прокуратуры и других надзорных и правоохранительных органов.

«Установлено, что в частном жилом доме оказываются услуги по круглосуточному пребыванию пожилых граждан. Не менее 20 человек там находятся. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В связи с размещением в СМИ информации о побоях, материалы направлены в МВД для проверки», - сообщил «Звезде» заместитель мытищинского городского прокурора Дмитрий Точилкин.

На момент проверки постояльцы спали. Одна из пенсионерок подтвердила, что персонал связывал ее, но не смогла вспомнить когда это точно происходило и почему.