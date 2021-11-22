Прощание с Ниной Руслановой состоится 24 ноября
Траурная церемония состоится в Доме кино.
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Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой состоится 24 ноября в Доме кино. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
«Прощание с Ниной Ивановной Руслановой пройдет 24 ноября в фойе Большого зала Дома кино в 11:00. Похороны на Троекуровском кладбище», - говорится в сообщении Союза кинематографистов России.
Нина Русланова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Глава Гильдии актеров Валерия Гущина рассказала, что необычайно сильный характер Руслановой проявлялся внешне, и именно это сделало ее одной из самых блестящих актрис.