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«Шла на роль, как на Голгофу»: глава Гильдии актеров рассказала о творчестве Нины Руслановой

Ян Брацкий
22:50 21.11.2021
Как рассказала Валерия Гущина, необычайно сильный характер Нины Руслановой проявлялся внешне, что сделало ее одной из самых блестящих актрис.
«Шла на роль, как на Голгофу»: глава Гильдии актеров рассказала о творчестве Нины Руслановой
© Фото: kino-teatr.ru
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Российская актриса Нина Русланова обладала сильным и решительным характером. На ее долю пришлись страшные испытания, которые она вынесла с честью и стала лучшей драматической актрисой российского кинематографа. Так о творческом пути и жизни Нины Ивановны высказалась директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.

«О человеке, судьба которого сложилась как у Нины Ивановны, надо говорить, как о крепком, сильном и решительном характере. Ей выпало воспитываться в детском доме в годы войны. Детский дом находился недалеко от Харькова. Она много занималась художественной самодеятельностью и поступила на первый курс Харьковского театрального института», - рассказала в беседе со «Звездой» Гущина.

Народная артистка Российской Федерации Нина Русланова с малых лет умела подниматься после неудач и неурядиц в жизни, добавила она.

«Человек, у которого нет никого. Было очень непросто жить, но тем не менее. Она одна из великий русских трагических актрис. Ее роли в фильмах - это сокровищница нашего кинематографа. Она всю себя отдавала, на каждую роль шла, как на Голгофу. Она не рвала на себе рубашки, но внутри был такой характер, который проявлялся внешне. Это большая потеря для всех нас», - добавила директор Гильдии актеров кино России.

О смерти Нины Руслановой стало известно поздно вечером в воскресенье, 21 ноября. Сообщается, что она скончалась на 76-ом году жизни после тяжелой болезни. За годы творческой карьеры Нина Ивановна успела сняться более чем в ста фильмах, среди которых «Тени исчезают в полдень», «Мой друг Иван Лапшин», «Завтра была война» и другие.

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