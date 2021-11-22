Мясников оценил идею запретить указывать в СМИ национальность преступников

Медицинский специалист и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников поддержал инициативу парламента Чечни о запрете для прессы акцентирования внимания на национальной принадлежности преступников.

Врач отметил, что согласен с тем, что «у преступников нет национальности» и «перед законом все равны».

«Посмотрите на чеченцев. Вы много реально о них слышали негативного в этом смысле в последние годы? Им никто не позволит замарать хулиганством свою национальную честь, мы все знаем, как Рамзан Кадыров жестко и справедливо реагирует», - написал врач в своем паблике в Telegram-канале.

С другой стороны, доктор заметил, что если не предавать огласке национальную принадлежность злоумышленника, то каким образом тогда на него будут оказывать влияние главы многочисленных национальных диаспор, которые не менее заинтересованы в неиспорченной репутации остальных членов своих представителей в различных организаций.

«Ведь в то же время, самое страшное осуждение - это критика со стороны "своих". А если все СМИ будут замалчивать о национальности нарушителя, то как подобные выходки получат должную огласку и осуждение? Полиция будет работать с главами диаспор? Ну наверное», - сомневается специалист.

Напомним, депутаты парламента Чечни сегодня внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому в СМИ должны запретить распространять сведения о национальности и вероисповедании преступников. Так как такие публикации, считают авторы закона, в некоторых неокрепших умах граждан бросают тень сразу на всех представителей данной национальности подряд.