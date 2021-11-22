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Конфликтолог прокомментировала идею запрета на упоминание национальностей преступников в СМИ

Валентина Пескова
11:09 22.11.2021
Специалист объяснила, что общественное самосознание людей зачастую ограничивают стереотипы, которые противоречат Конституции РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Закон един для всех и для судейской комиссии не имеют значения ни национальность, ни должность, ни образование, ни статус человека, совершившего правонарушение. Об этом заявила в комментарии «Звезде» конфликтолог и кандидат социологических наук Любовь Цой.

Комментируя законопроект о запрете на упоминания в СМИ национальностей преступников, внесенный на рассмотрение в Госдуму, специалист отметила, что в обществе существуют стереотипы, в которых закреплены какие-то качества за некоторыми определенными этническими группами.

«Якобы представители какой-то там национальности более эксцентричны, энергичны или агрессивны. Ну это такие стереотипы ограниченные общественные, которые не имеют под собою никакого основания. Например, что какая-то национальность наиболее склонна к нарушению законов. И конечно, если об этом начинают говорить еще и в СМИ, делая упор на национальность подсудимого, то у обыденного сознания граждан это тут же вызывает возбуждение против какой-то национальности. Потому что не все же люди у нас образованные тут», - заявила конфликтолог.

Данные рассуждения сразу же подпадают под статью Уголовного кодекса РФ о «возбуждении конфликтов на национальной почве», которые до сих пор существуют в России. И если речь идет о СМИ, которые не должны поддерживать в себе и своих целевых аудиториях эти настроения, отметила эксперт, тогда в прессе и не должно быть никаких указаний на распространение сведений о национальности, и указаний на нее.

«Тут эта логика уже будет железная. На мой взгляд, если в Конституции нашей страны записан запрет на возбуждение вражды и ненависти тут, то это правильно. А логика подсказывает, что это вот так. То есть все рассуждения - они уже будут вторичны и третичны тут», - прокомментировала социолог.  

Парламент Чечни сегодня внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому в СМИ запретят распространять сведения о национальности и вероисповедании преступников. Авторы инициативы указали на часто носящие провокационный характер публикации в прессе, которые содержат отрицательный эмоциональный настрой и вызывают негативное восприятие в обществе из-за одного нарушившего закон человека по отношению ко всей этническо-религиозной группе народа в целом.

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Конфликтолог прокомментировала идею запрета на упоминание национальностей преступников в СМИ
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