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Госдума может запретить упоминать национальность преступников в СМИ

Валентина Пескова
09:56 22.11.2021
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутатам председатель республиканского парламента Чечни Магомед Даудов.
Госдума может запретить упоминать национальность преступников в СМИ
© Фото: Russian State Duma, Globallookpress
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Парламент Чечни внес на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, согласно которому в СМИ запретят распространять сведения о национальности и вероисповедании преступников.

Чеченские депутаты под председательством Магомеда Даудова хотят внести изменения в четвертую статью федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс об административных правонарушениях.

«В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны», - цитирует пояснительную записку к законопроекту РИА Новости.

В парламенте Чечни считают, что оглашение и распространение таких личных данных оскорбляет национальные и религиозные чувства «честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности».

Авторы указали на зачастую провокационный характер публикаций в прессе, которые содержат отрицательную эмоциональную оценку и вызывают негативный настрой в обществе из-за одного нарушившего закон человека по отношению ко всей этническо-религиозной группе народности в целом.

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