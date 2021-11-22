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Пожар в московском хостеле ликвидирован

Анна Берестовая
01:16 22.11.2021
Возгорание в хостеле в Москве удалось ликвидировать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Возгорание, произошедшее в столичном хостеле на Волгоградском проспекте, ликвидировано. Об этом сообщает источник «Звезды». Площадь пожара, согласно имеющейся информации, составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что во вспыхнувшем здании в Москве пострадали три человека. По факту произошедшего была организована прокурорская проверка.

Пожар в одном из столичных хостелов начался поздним вечером 21 ноября. К месту возгорания были оперативно направлены десять карет скорой помощи. К тушению огня были привлечены не менее 70 единиц техники и 235 человек.  

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