Пожар в московском хостеле ликвидирован

Возгорание, произошедшее в столичном хостеле на Волгоградском проспекте, ликвидировано. Об этом сообщает источник «Звезды». Площадь пожара, согласно имеющейся информации, составила 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что во вспыхнувшем здании в Москве пострадали три человека. По факту произошедшего была организована прокурорская проверка.

Пожар в одном из столичных хостелов начался поздним вечером 21 ноября. К месту возгорания были оперативно направлены десять карет скорой помощи. К тушению огня были привлечены не менее 70 единиц техники и 235 человек.