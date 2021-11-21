В стране и мире В Москве полыхает хостел на Волгоградском проспекте Кира Тило По данным спасательных служб, пожару присвоен второй ранг. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На Волгоградском проспекте в Москве начался пожар в одном из хостелов. К месту возгорания запросили 10 машин скорой помощи, сообщил источник «Звезды». «Волгоградский проспект, д. 32, предположительно хостел. Пожару присвоен второй ранг. Из окон люди просят о помощи, с первого и второго этажа идет густой черный дым. К месту пожара запросили десять карет скорой помощи», - сказал источник. По предварительной информации, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные, спасено 15 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика