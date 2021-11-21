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В Москве полыхает хостел на Волгоградском проспекте

Кира Тило
23:58 21.11.2021
По данным спасательных служб, пожару присвоен второй ранг.
В Москве полыхает хостел на Волгоградском проспекте
© Фото: МЧС РФ
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На Волгоградском проспекте в Москве начался пожар в одном из хостелов. К месту возгорания запросили 10 машин скорой помощи, сообщил источник «Звезды».

«Волгоградский проспект, д. 32, предположительно хостел. Пожару присвоен второй ранг. Из окон люди просят о помощи, с первого и второго этажа идет густой черный дым. К месту пожара запросили десять карет скорой помощи», - сказал источник.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные, спасено 15 человек.

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