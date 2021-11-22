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Три человека пострадали в результате пожара в московском хостеле

Кира Тило
00:50 22.11.2021
Площадь возгорания выросла до 120 квадратных метров.
© Видео: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ, Telegram © Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ, Telegram
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В результате возгорания хостела в Москве на Волгоградском проспекте пострадали три человека, сообщил источник «Звезды». Площадь пожара выросла до 120 квадратных метров. Также известно, что столичная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

«Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с пожаром в хостеле на Волгоградском проспекте», - сообщает ведомство в своем Telegram.

По данным МЧС РФ, произведено наращивание сил - к тушению привлечено 70 единиц техники и 235 человек. Также Дептранс Москвы сообщает, что по дублеру Волгоградского проспекта в направлении ТТК перекрыто движение.

Пожар в хостеле начался в ночь на 22 ноября. Ранее сообщалось, что люди просили из окон о помощи, на место происшествия вызвали 10 машин скорой помощи.

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