Онколог назвал группы людей с высоким риском заболевания раком

Существует определенные группы людей, которые болеют онкологическими заболеваниями чаще остальных. Об этом сообщил врач-онколог Эльхан Ибрагимов.

Так, по его словам, в группе риска находятся пожилые люди и лица, имеющие кровных родственников, страдающих или страдавших от рака.

«Во-первых, это люди пожилого возраста. После 55 лет количество генных мутаций в клетках возрастает. А причиной рака являются именно клеточные мутации. Чаще других у возрастных пациентов диагностируют рак груди, легких, желудка, простаты и кишечника. Во-вторых, это те, кто имеет кровных родственников, страдающих или страдавших онкологическими заболеваниями. Особенно, если они встречались у них в молодом возрасте. Но тут нет прямой зависимости. Рак, как известно, генетическое системное заболевание. Но генетическое - не означает наследственное. Поэтому даже если у обоих родителей были или есть онкологические заболевания - это на 100% не означает, что их ребенок тоже будет страдать от рака», - объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

Среди людей, у которых часто встречаются онкологические болезни, врач назвал также тех, чья работа связана с радиацией и лиц, страдающих ожирением и сахарным диабетом.

«В-третьих, это люди, чья работа связана с радиацией, работники химических предприятий, вредных производств и тому подобное. Разумеется, речь идет о тех, кто напрямую контактирует с канцерогенами (мышьяк, асбест, бензол и т.п.), а не о тех, кто на этих предприятиях, к примеру, занимается бухгалтерией в офисе. Сюда также можно отнести тех, кто изготавливает мебель из ДСП, маляров и вообще всех, чья работа связана с постоянным вдыханием химических испарений. В-четвертых, в группе риска люди, страдающие ожирением и сахарным диабетом», - поделился знаниями медик.

Помимо этого, по словам Эльхана Алиева, в группе риска находятся люди, которые ведут нездоровый образ жизни.

«В-пятых, те, кто имеет вредные привычки. Например, курение, увеличивает частоту развитие не только рака легкого, но и рака гортани, носоглотки, желудка, пищевода, печени, почек и так далее. То есть нельзя сказать, что курение или алкоголизм увеличивают риск развития рака какого-то одного конкретного органа. Они негативно влияют на весь организм в целом. Но, безусловно, чаще других у тех, кто злоупотребляет алкоголем встречается рак желудка, кишечника и печени. А у тех, кто выкуривает больше одной пачки сигарет в день, риск развития рака легкого увеличивается на 30%», - сообщил онколог.

Таким образом, по словам врача, те, кто попадает в перечисленные группы, должны намного внимательнее относиться к собственному здоровью: избавляться от вредных привычек, следить за уровнем сахара в крови, стабилизировать вес и неукоснительно соблюдать санитарные правила и нормы на вредных производствах.

Специалист при этом отметил особую важность прохождения диспансеризации, поскольку раннее выявление болезни дает больше шансов на то, что ее удастся успешно побороть.

Ранее медики назвали пищевую добавку, которая на 91% повышает риск развития рака.

Группа китайских ученых, в свою очередь, пришла к выводу, что использование некачественных моющих средств для посуды увеличивает риск развития онкологических заболеваний.