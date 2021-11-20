Названа добавка, которая повышает риск развития рака на 91%

Британские ученые установили, что прием селена в сочетании с витамином E на 91% увеличивает риск развития рака простаты у мужчин.

В исследовании приняли участие более 35 тысяч человек. Главной целью эксперимента стало выявление потенциальной пользы пищевых добавок для профилактики онкологии.

По словам ученых, испытания пришлось прекратить, так как эксперты выяснили, что некоторые из них вызывали рак, а не защищали от него, говорится в статье издания Express.

Удалось выяснить, что селен не представлял опасности для людей, у которых изначально был низкий уровень его в организме. Но пациенты с высокой концентрацией при употреблении дополнительных доз на 91% увеличивали шансы приобрести рак простаты.

Ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона посоветовали перестать принимать селен в сочетании с витамином E. Он создает дополнительные риски для здоровья мужчины.

Ранее исследователи китайского Университета Нинбо, британского Ноттингемского университета и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита, который может способствовать лечению онкологических заболеваний.

Организм под названием Toxoplasma gondii, проживая в человеческом организме, может выделять большое количество белков для его сопротивления иммунной защите.