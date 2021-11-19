В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды

Использование некачественных моющих средств для посуды увеличивает риск развития онкологических заболеваний. Дело в том, что в состав некоторых веществ входит формальдегид, который предназначен для увеличения срока годности продукта.

Тем не менее, этот компонент опасен для кожи, а также слизистых оболочек, сообщает китайский портал WeChat. Более того, формальдегид негативно влияет на иммунитет и способен увеличить риск развития раковых опухолей, цитирует материал «ИноСМИ».

Кроме того, по информации портала, не стоит убирать в шкаф мокрую посуду, поскольку влага является благотворной средой для распространения различных бактерий. Саму большую опасность представляет деревянная посуда, отмечается в статье.

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