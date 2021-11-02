Путин заявил, что Россия научилась эффективно отражать атаки беспилотников

Российские военнослужащие научилась эффективно отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, которые показали себя в вооруженных конфликтах в последние годы опасным оружием. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин на оборонном совещании в Сочи.

«Сегодня поговорим о развитии беспилотной авиации. Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем достаточно эффективно», - сказал глава государства.

Он добавил, что на вооружении российской армии находятся свыше двух тысяч беспилотников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал оборонное совещание по разработке и использованию беспилотников в армии.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

Сегодня глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал в интервью РБК, об интересе стран Ближнего Востока к российским ударным дронам. Он выразил уверенность в способности России потеснить конкурентов, включая продвинувшуюся в создании беспилотников Турцию.