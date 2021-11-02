Путин заявил, что на вооружении ВС РФ находятся свыше двух тысяч беспилотников

На вооружении Российской армии находятся более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин на оборонном совещании в Сочи.

«Сейчас на вооружении находятся свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать также напряженно, как это было в последнее время. Я имею в виду применение искусственного интеллекта, достижений техники и науки, учитывая тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», - сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал оборонное совещание по разработке и использованию беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ, которое проведет Путин.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

Сегодня глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал в интервью РБК, что страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам.