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Кехман может вернуть во МХАТ артистов, работавших при Дорониной

Иван Линдеманн
17:54 02.11.2021
Ранее новый генеральный директор принял решение о переносе на неопределенный срок спектакля «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой.
Кехман может вернуть во МХАТ артистов, работавших при Дорониной
© Фото: Semen Likhodeev, RussianLook, globallookpress
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Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман собирается вернуть в театр актеров, которые работали при бывшем художественном руководителе Татьяне Дорониной. Об этом он заявил на сборе труппы.

«Он несколько раз сказал, что вернет артистов, работавших при Татьяне Дорониной, хотя некоторые просто не играли, потому что не шли спектакли, в которых они участвовали», - сказала РИА Новости заведующая литературной частью театра Мария Ватутина.

Накануне о своем увольнении из театра объявил прежний худрук Эдуард Бояков. В своем Facebook он объяснил уход недовольством гендиректора отношениями Боякова с основателем театра Татьяной Дорониной. После прихода команды Боякова Доронина получила пост президента МХАТа. Однако командам так и не удалось наладить совместную работу.

Ранее новый генеральный директор МХАТа принял решение о переносе на неопределенный срок спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Решение было принято «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений».

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